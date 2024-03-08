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Ataşehir'de şüpheli ölüm: Bir kadın evde ölü bulundu

İSTANBUL - Ataşehir'de bir apartmanın ikinci katındaki bir dairede bir kadın cesedi bulundu. Olayın yaşandığı eve giren polis ekipleri tarafından Rukiye Angi isimli bir kadının öldüğü belirledi. Polis ekipleri Rukiye Angi'nin eşinden şüphelenmesi üzerine M. A.'nın ifadesine başvurmak üzere polis merkezine götürdü.

Olay, İstanbul Ataşehir İlçesi Kayışdağı Mahallesi, üzerinde saat 17.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, üç çocuk annesi Rukiye Angi (35), çarşıdan eve geldikten sonra uzun süre haber alınamadı. Rukiye Angi'den ses alınamaması üzerine olay yerine polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri içeriye girdiklerinde Rukiye Angi'nin yerde kanlar içinde yattığını ve yanında silah olduğunu gördü. Yapılan incelemelerde üç çocuk annesinin hayatını kaybettiği belirlendi. Durumun aile yakınlarına bildirilmesi üzerine kadının akrabaları olay yerine geldi. Polis ekipleri Rukiye Angi'nin eşi M. A.'nın ifadesine başvurmak üzerek polis merkezine götürdü. Yapılan incelemelerin ardından kadının cesedi adlı tıp kurumuna kaldırıldı. Polis ekipleri Rukiye Angi'nin ölüm nedeniyle detaylı ilgili inceleme başlattı.

Olayı duyan çevredeki vatandaşlardan Malik Akpolat, "Biz arkadaşla markete gitmiştik, dönüyorduk. Bir kadın galiba intihar etmiş fazla bir bilgimiz yok. Yoldan geçerken duyduk" dedi.