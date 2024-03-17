Ataşehir\'de tiner yangınında 5 katlı bina zarar gördü

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Ataşehir'de yanan tiner 5 katlı binayı yaktı

Bir bina sakini ise olayları balkonundan izledi

İSTANBUL - Ataşehir'de 5 katlı binanın giriş katında bulunan otomotiv servisinde yangın meydana geldi. Alevler kısa sürede binayı kapladı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yangını kontrol altına aldı. Bir bina sakini ise olanları balkonundan izledi.

Yangın, Ataşehir Barbaros Mahallesi'nde saat 11.30 sıralarında 5 katlı binada meydana geldi. İddiaya göre, binanın giriş katında bulunan otomotiv servisinde kaynak yapıldığı esnada tinerden dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm binayı sardı. İhbar üzerine bölgeye farklı ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bina sakinleri tahliye edilirken yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Tinerin patlama ihtimali üzerine polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek vatandaşları uzaklaştırdı. Çıkan yangında can kaybı ve yaralanan olmazken binada maddi hasar meydana geldi.

Bina yanarken camdan izledi

Bir bina sakini ise itfaiye ekiplerinin alevlere müdahale ettiği sırada bulunduğu çatı katının balkonundan olanı biteni izledi. Mahalle sakini Hasan Güntay, "Burası 5 katlı bir bina, altı tamirhaneden oluşuyor. Komşuların imdat diye bağırmasıyla beraber binanın yandığını söylediler. İtfaiye ekibini çağırdık hemen. Bina içerisinde Ramazan dolayısıyla uyuyanlar olduğunu söylediler. Ekipler olaya müdahale ediyor" dedi.