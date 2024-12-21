Ataşehir\'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

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Ataşehir'de kontrolden çıkan hafif ticari araç, tek katlı bir binaya ardından park halindeki araca çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Ataşehir İçerenköy Mahallesi Başıbüyük Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ş.D. idaresindeki 34 EYM 792 plakalı hafif ticari araç, yokuştan aşağı inerken kontrolden çıkarak önce tek katlı bir eve sonra park halindeki 34 MAS 501 plakalı otomobile çarptı. Olay sonucu tek katlı evin duvarları yıkılarak kullanılamaz hale geldi. Kazada 34 EYM 792 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Ş.D., araçtaki bir kadın ile yıkılan evde bulunan bir kadın yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Park halindeki 34 MAS 501 plakalı aracın sahibi Y.D., "Kayarak geldi, ben de ayaktaydım. Ben kendimi emekleyerek atmasaydım, Allah korusun üstüme çıkacaktı. Çok hızlıydı" dedi. - İSTANBUL