Ataşehir'de trafik tartışması kavgaya dönüştü - Son Dakika
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Ataşehir'de trafik tartışması kavgaya dönüştü

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Ataşehir'de trafikte yol verme anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. İki sürücü arasındaki kavga, bir aracın kamerasına anbean yansıdı. Kavgayı gören yakıt istasyonu görevlileri ve diğer sürücülerin müdahalesiyle kavga sonlandırıldı.

15.03.2024 16:08  Güncelleme: 16:10
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Ataşehir'de trafik tartışması kavgaya dönüştü

İSTANBUL - Ataşehir'de trafikte yol verme anlaşmazlığı nedeniyle iki sürücü arasında tartışma çıktı. Sürücüler arasında çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. O anlar ise bir başka aracın kamerasına anbean yansıdı.

Olay, İstanbul Ataşehir İlçesi, Küçükbakkalköy Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, bir ticari taksi ile bir hafif ticari araç sürücüsü arasında yol verme konusunda anlaşmazlık çıktı. Sözlü tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine, sürücüler araçlarından inerek fiziksel bir kavgaya dönüştü. Kavgayı gören yakındaki bir yakıt istasyonu görevlileri ve yoldan geçen diğer sürücülerin müdahalesiyle sürücüler arasındaki kavga sonlandırıldı. Her iki taraf da daha sonra araçlarına binerek olay yerinden ayrıldı. İki sürücü arasındaki kavga ise başka bir aracın kamerasına anbean yansıdı.

Ataşehir\'de trafik tartışması kavgaya dönüştü
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ataşehir'de trafik tartışması kavgaya dönüştü - Son Dakika

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