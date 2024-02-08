Ataşehir'de ucuz kask böyle can aldı
Kask temin etmeyen iş yeri sahibi hakkında 6 yıl hapis istemi
İSTANBUL - Ataşehir'de iş yeri sahibinin kask temin etmemesi üzerine kendine koruma seviyesi düşük kask alan kurye yaptığı kazanın ardan kafasına aldığı darbe sonucu hayatını kaybetti. Firma yetkilisi hakkında 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Olay, 2 Mart 2023 tarihinde saat 22.30 sıralarında Ataşehir'de meydana geldi. Bir iş yerinde kurye olarak çalışan İbrahim Bölükbaşı seyir halindeyken orta refüje çarparak devrildi. Kaskın kırılarak gerekli koruyuculuğu sağlayamamasının da
etkisiyle Bölükbaşı hayatını kaybetti.
Firma yetkilisi suçlamayı kabul etmedi
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili başlattığı soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede firma yetkilisi Korhan K.'nin vefat edene kask ve mont dahil gerekli teçhizatın tam olarak sağlandığını belirterek suçlamayı kabul etmediği ifade edildi.
Firma sahibi asli kusurlu bulundu
İddianamede, iş güvenliği ile ilgili bilirkişi raporunda ise, kaza esnasında kırılan kask dahil CE normlarına uygun olmayan teçhizat sağlayan şüpheli işveren Korhan K.'in asli kusurlu olduğu, vefat eden İbrahim Bölükbaşı'nın ise, sürüş güvenliği ve hızına tam olarak riayet etmemesi nedeniyle tali kusurlu olduğunun belirtildiği kaydedildi.
6 yıla kadar hapis istemi
Uygunsuz teçhizat temin ettiği anlaşılan mezkur şüpheli işverenin, üzerine atılı taksirle öldürme eylemini gerçekleştirdiğine dair kovuşturma açmayı gerektirecek derecede şüphe oluştuğunun ifade edildiği iddianamede firma sahibi Korkan K. hakkında 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istendi.
"Ucuz kask bize çok pahalıya mal oluyor"
Müşteki avukatı Iyaz Çimen, "Müvekkilim yemek teslimatı yapan bir kurye. Bir motorcunun kask, eldiven, mont gibi koruyucu ekipmana ihtiyacı vardır. Çünkü, motorda kaporta insanın kendisi oluyor. Bizim davamızda ise iş veren müvekkilime bu ekipmanları kullansan iyi olur gibi bir tavsiyeyle kaskı müvekkilimin alması gerektiğini söylüyor. Müvekkilimin aldığı kask ise güvenlik seviyesinin çok düşük olduğu bir kask. 30-40 km hızla giderken yaptığı kazada başına aldığı darbe sonucu müvekkilim vefat etti. Ucuz kask bize çok pahalıya mal oluyor" dedi.
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