Ataşehir Belediyesi, İstanbul\'da muhtemel büyük bir depreme karşı hazırlıklarını sürdürüyor

3.Sayfa

25 yıl önce yaşanan 17 Ağustos Gölcük Depremi'nin yıl dönümünde, İstanbul'daki muhtemel büyük bir depreme karşı hazırlıklar sürüyor. 28 eyleme ilişkin afet risk haritalarını tamamlayarak ikinci kademe risk tarama sürecine geçen Ataşehir Belediyesi, kentsel dönüşüme hız vermeye hazırlanırken, ilçe genelindeki 17 mahalleye de deprem konteynerleri yerleştirmeye başladı.Her biri muhtemel bir afet sonrasına ilişkin tam donanımlı olan bu konteynerler, afet anında ihtiyaçları karşılayacak. Ayrıca belediye, 150 toplanma alanı ve 3 bin 600 metrekarelik afet koordinasyon merkezi ile deprem hazırlıklarına öncülük de ederken, arama kurtarma köpeklerinden oluşan ekibiyle de dikkat çekiyor.

25 yıl önce meydana gelen ve binlerce kişinin hayatını kaybetmesine yol açan 17 Ağustos Gölcük Depremi'nin yıl dönümü yaklaşırken gözler muhtemel büyük bir depremin beklendiği İstanbul'da. Bu kapsamda çalışmalarını aralıksız sürdüren Ataşehir Belediyesi ise dikkat çeken bir adım daha attı. İlçedeki 17 mahalleye deprem konteynerleri yerleştirmeyi planlayan belediye, donanımları tamamlanan konteynerleri ise bir bir parklara göndermeye başlıyor. 28 eyleme ilişkin afet risk haritalarını oluşturarak belediyeler arasında öncü olan Ataşehir Belediyesi, muhtemel büyük bir deprem sonrasına yönelik 150 toplanma alanı ile 3600 metrekarelik afet koordinasyon merkezinin yanı sıra arama ve kurtarma köpeklerinin de içerisinde yer aldığı tam donanımlı ve deneyimli ekibiyle öne çıkıyor. Muhtemel İstanbul depremine ilişkin ilçe genelinde yapılan çalışmalara yönelik Afet Koordinasyon Merkezi'nde basın mensuplarının da katılımıyla 'Ataşehir Afet Yönetim Toplantısı' gerçekleştirildi. Toplantıda, yıkıcı bir depremin ardından afetzedelere en kısa sürede yardım sağlamak amacıyla ilçenin farklı noktalarına konumlandırılacak deprem konteynerleri de tanıtıldı.Toplantı sonrası konteynerler, Barbaros Mahallesi'nde 15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Parkı'na, Mustafa Kemal Mahallesi'nde Deprem Parkı'na ve Kayışdağı Mahallesi'nde 80. Yıl Cumhuriyet Parkı'na yerleştirilirken diğer mahalleler için de çalışmalar sürdürülüyor.

"Hızlıca ve etkili tedbirler almalıyız"

Toplantıda bir sunum yapan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, ülkemizin büyük bölümünün ve en önemli kentlerimizin başında gelen İstanbul'un deprem kuşağında bulunduğu vurgulayarak, deprem riskine karşı hazırlık çalışmalarına büyük önem verdiklerini dile getirdi.17 Ağustos 1999'da yaşanan büyük Marmara Depremi'nde yitirilen canları anan Başkan Onursal Adıgüzel, "Bugünden tam 25 yıl önce medyana gelen büyük depremde yaşanan acıları ve kaybedilen canları yüreklerimizde yaşamaya ve yaşatmaya devam ediyoruz. Geçmişimizde maalesef bu tür acıları sık sık yaşadığımız için, artık geleceğimiz için bize bu acıdan ders çıkarma görevi düşmektedir. İşte bunun için hemen şimdiden, hızlıca ve etkili tedbirler almalıyız" dedi.

"Ataşehir Belediyesi olarak örnek teşkil ediyoruz"

Geçmişte yaşanan deprem acılarının öğrettiği dersleri unutmayarak, Ataşehir'i depreme dayanıklı, güvenli ve bilinçli bir ilçe haline getirme konusunda yaptıkları çalışmaları aktaran Başkan Adıgüzel, "Afet konusunda örnek bir model oluşturma hedefiyle ilçemizdeki bütüncül afet yönetimi çalışmalarını hızla hayata geçiriyoruz. İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve diğer ilgili kurumlarla koordineli bir şekilde çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Afet öncesinde yapılan hazırlıklar, afetten ne kadar etkileneceğimizi belirleyen en kritik unsurdur. Bu bilinçle, ilçe düzeyinde muhtemel riskleri minimize etmeye yönelik çalışmalara öncelik verdik. Ataşehir Belediyesi olarak, bu alanda öncü bir rol oynayarak İstanbul'daki birçok belediyeye örnek teşkil ediyoruz" açıklamasında bulundu. - İSTANBUL