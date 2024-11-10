Atatürk'ün Ebediyete İrtihalinin 86. Yıl Dönümü Marmaris'te Anıldı - Son Dakika
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Atatürk'ün Ebediyete İrtihalinin 86. Yıl Dönümü Marmaris'te Anıldı

Atatürk\'ün Ebediyete İrtihalinin 86. Yıl Dönümü Marmaris\'te Anıldı

Marmaris'te, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 86. ölüm yılı nedeniyle anma programları düzenlendi. Çelenk sunma töreni ve saygı duruşuyla başlayan etkinlikler, İstiklal Marşı ile sona erdi.

10.11.2024 10:46  Güncelleme: 10:48
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Türkiye Cumhuriyet'inin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, ebediyete irtihalinin 86. yıl dönümü vesilesi ile tüm yurtta olduğu gibi Muğla'nın Marmaris ilçesinde de anma programları düzenlendi.

10 Kasım Atatürk'ü anma programları dahilinde Marmaris Atatürk meydanında ilk olarak çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Kaymakam Nurullah Kaya, Marmaris Belediyesi Başkanı Acar Ünlü, Garnizon Komutanı Tuğamiral Neslim Eski, çelenk sundu. Çelenk sunumunun ardından Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu 09.05'te ilçe genelinde sirenler çaldı, 2 dakikalık saygı duruşu yapıldı. Saygı duruşunun ardından Aksaz Askeri bandosu eşliğinde İstiklal marşının okunması ile Atatürk meydanındaki tören sona erdi.

Atatürk meydanında düzenlenen programa Kaymakam Nurullah Kaya, Aksaz Garnizon Komutanı Tuğamiral Neslim Eski, Belediye Başkanı Acar Ünlü, Başsavcı Fatmagül Yörük, İlçe Emniyet ve Jandarma, siyasi partiler, okullar, STK'lar ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

10 Kasım programları Armutalan Kültür merkezi, ilçedeki okullarda ve ilçe genelinde düzenlenen etkinlikler ile devam edecek. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Atatürk'ün Ebediyete İrtihalinin 86. Yıl Dönümü Marmaris'te Anıldı - Son Dakika

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