Ateşkes Öncesi Saldırılarda 14 Sivil Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Ateşkes Öncesi Saldırılarda 14 Sivil Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'deki saldırılarında ateşkes öncesi 14 sivil yaşamını yitirdi, 25 kişi yaralandı.

19.01.2025 15:26
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İsrail'in Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir anlaşmasının yürürlüğe girmesinden saatler önce düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden sivillerin sayısı 14'e yükseldi.

İsrail ile Hamas arasında varılan Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşması 2 saat 45 dakikalık bir gecikmeyle TSİ 12.15'te yürürlüğe girdi. Bölgede 15 aydır İsrail bombaları altında hayatlarını sürdürmeye çalışan sivillerin yaşadığı korkunun yerini coşku ve mutluluk aldı. Dünyanın soykırım olarak gördüğü ve binlerce sivilin hayatını kaybettiği saldırılar bugün dursa da ateşkesin başlamasından saatler önce İsrail yine Filistinlileri hedef aldı. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ateşkesin başlamasına saatler kala düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden sivillerin sayısının 14'e yükseldiğini, 25 sivilin de yaralandığını bildirdi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı ve bu sabah 12.15'e kadar sürdürdüğü saldırıların bilançosunun da yer aldığı açıklamada, can kaybının 46 bin 913'e, yaralı sayısının da 110 bin 750'ye yükseldiği ifade edildi. - GAZZE

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, İsrail, Dünya, gazze, Son Dakika

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