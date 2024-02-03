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Atina'da Çalışma Bakanlığı önünde bomba patladı - Son Dakika
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Atina'da Çalışma Bakanlığı önünde bomba patladı

Atina\'da Çalışma Bakanlığı önünde bomba patladı

Yunanistan'ın başkenti Atina'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde bomba patladı, bölgede hasar meydana geldi. Patlamayı "Devrimci Sınıfsal Öz Savunma" adlı bir örgüt üstlendi. Olaydan kısa süre önce kimliği belirsiz bir şahsın, devlet televizyonunu arayarak bomba ihbarında bulunduğu ortaya çıktı.

03.02.2024 15:41
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Yunanistan'ın başkenti Atina'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde gece saatlerinde bomba patladı.

Atina'da Çalışma Bakanlığı önünde bomba patladı

GAZETEYİ ARAYIP BOMBA İHBARINDA BULUNDU

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre yerel saatle 00.50 sıralarında bir gazeteyi arayan kimliği belirsiz şahıs, başkentin merkezindeki Stadiou Caddesi'nde bulunan Çalışma Bakanlığı önünde bomba patlayacağını söyledi. Gazete, konuyla ilgili polise ihbarda bulundu.

Atina'da Çalışma Bakanlığı önünde bomba patladı

BAKANLIK ÖNÜNDE BOMBA PATLADI

Bomba ihbarıyla harekete geçen polis, bölgeyi tahliye edilerek kordon altına alındı. Bir çantanın içine yerleştirilen bomba saat 01.29'da patlarken, bakanlık binasında hasar meydana geldi.

Atina'da Çalışma Bakanlığı önünde bomba patladı

CAN KAYBI YAŞANMADI

Patlamayı "Devrimci Sınıfsal Öz Savunma" adlı bir örgütün üstlendiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, ölen ya da yaralanan olmadı.

Atina'da Çalışma Bakanlığı önünde bomba patladı
Atina'da Çalışma Bakanlığı önünde bomba patladı
Atina'da Çalışma Bakanlığı önünde bomba patladı
Atina'da Çalışma Bakanlığı önünde bomba patladı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Atina'da Çalışma Bakanlığı önünde bomba patladı - Son Dakika


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