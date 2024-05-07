Atina'da Filistin'e destek gösterisine polis müdahale etti - Son Dakika
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Atina'da Filistin'e destek gösterisine polis müdahale etti

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, Yunanistan'ın başkenti Atina'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. Polis, göstericilere müdahale etmek için göz yaşartıcı gaz kullandı.

07.05.2024 23:17
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Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen Filistin'e destek gösterisine polis müdahale etti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, Yunanistan'ın başkenti Atina'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. Parlamento binası önünde toplanan 300'den fazla kişi, ellerinde Filistin bayrakları taşıyarak, " Refah'tan elinizi çekin" yazılı pankart açtı. Bazı göstericilerin Mısır Büyükelçiliği'nin kapısına tırmanması sonrası polis, gruba göz yaşartıcı gazla müdahale etti. - ATİNA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Atina'da Filistin'e destek gösterisine polis müdahale etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Atina'da Filistin'e destek gösterisine polis müdahale etti - Son Dakika
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