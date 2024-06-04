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ATM'de mahsur kalan yavru kedi hayvanseverleri korkuttu

Anne kedi, yavrusu kurtarılana kadar ATM'nin önünden ayrılmadı

Miyavlama sesi kesilince üzüntü yaşayan vatandaşlar, yavru kediye sağ salim ulaşılınca sevinç yaşadı

BARTIN - Bartın'da bir banka ATM'si içerisinde mahsur kalan yavru kedi için hayvanseverler, seferber oldu. Aşırı sıcaklar ve miyavlama sesinin kesilmesi nedeniyle yavru kedinin telef olduğunu düşünülürken, ATM kapısının açılması ile korku sevince dönüştü.

Bartın'ın Yalı bölgesinde bulunan bir bankaya ait ATM'nin içerisinden gelen miyavlama sesi üzerine hayvanseverler hareke geçti. Polis, AFAD ve banka yetkililerini arayarak yardım isteyen vatandaşlar, bir süre sonra yavrunun sesinin kesilmesi üzerine korkulu anlar yaşadı. ATM içerisinde mahsur kalan kedinin yaşayıp yaşamadığını anlamaya çalışan vatandaşlar, içeriden ses gelmeyince etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle hayvanın telef olduğunu düşündü. Anne kedi ise bitkin haline rağmen saatlerce beklediği ATM'nin önünden hiç ayrılmadı. ATM'nin arka tarafında giden anne kedi adeta yavrusunun kurtarılması için vatandaşlardan yardım istedi. Dışarıda bulunan diğer yavru kedinin ise ATM'nin miyavlama sesinin geldiği kısımda saatlerce beklemesi dikkat çekti.

Yavruyu bir an önce dışarı çıkarmak için çaba gösteren hayvanseverler, sosyal medya üzerinden yaptıkları yayınlarla da yetkililerden yardım istedi.

Korku sevince dönüştü

Banka güvenlik görevlilerin gelmesi ile ATM'nin kapısı açıldı. Yavru kedinin telef olduğunu düşünen hayvanseverlerin yaşadığı korku, yavrunun sağ bir şekilde içeride beklediğini görünce sevince dönüştü. Hemen yavruyu kucağına alarak dışarı çıkaran bir kişi sevinç göz yaşı dökerken, bir başka vatandaş ise yavru kediyi alarak, ATM önünde bekleyen annesi ve kardeşi ile buluşturdu.

Önce yavru kediyi annesini emzirmesi için çaba gösteren ve bu girişimde başarısız olan vatandaşlar, bu kez ise kedi maması ile yavruyu doyurmaya çalıştı. Acıktığı görülen kedi ise kavuştuğu annesinin emzirmesine izin vermemesi nedeniyle hemen yere dökülen mamaları yiyerek, kendine gelmeye çalıştı.

Yavru kedinin dün para sevkıyatının yapıldığı anlarda açılan kapıdan içeri girdiği tahmin edilirken, bir hayvansever, yavru kedi, kardeşi ve annesini de alarak bölgeden uzaklaştı.