ATV ile Gittikleri Adacıktan Mahsur Kaldılar - Son Dakika
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ATV ile Gittikleri Adacıktan Mahsur Kaldılar

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Antalya'da ATV ile geçtikleri ırmak ortasındaki adacıkta uyuyakalan bir aile, baraj kapaklarının açılmasıyla yükselen su seviyesi nedeniyle mahsur kaldı. Jandarma ve itfaiye ekiplerince palanga yöntemiyle kurtarıldılar.

30.09.2024 15:19  Güncelleme: 15:31
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Irmak içindeki adacıkta uyuyakaldılar, su seviyesi yükselince de mahsur kaldılar

ATV ile geldikleri ırmak ortasındaki adacıkta uyuyakalan aile, baraj kapaklarının açılması nedeniyle su seviyesinin yükselmesi sonucu mahsur kaldı

Anne, baba ve 3 yaşındaki çocuktan oluşan aile, su seviyesinin düşürülüp ekipler tarafından kurtarıldı

ANTALYA - Antalya'da ATV ile Manavgat Şelalesinin alt kısmında bulunan adacığa geçen aile, uyuyakaldıkları yerde baraj kapaklarının açılması nedeniyle su seviyesinin yükselmesi sonucu mahsur kaldı. Anne, baba ve 3 yaşındaki çocuklarıyla ihbarda bulunan aileyi jandarma, itfaiye, AFAD ve Side SAK ekipleri tarafından palanga yöntemiyle mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne anne-baba ve 3 yaşındaki çocuktan oluşan 3 kişilik aile Manavgat Şelalesinin alt kısmında ırmak içerisinde bulunan adacıkta su seviyesinin yükselmesi sonucu mahsur kaldıkları bildirildi. İhbar, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi, AFAD ve Side Sualtı Arama Kurtarma Derneği ekiplerini alarma geçirdi.

Baraj kapağı açılınca su seviyesi yükselmiş

Olay yerine gelen ekipler ilk etapta gerekli girişimlerde bulunarak baraj kapaklarının kapatılmasını sağlarken, Manavgat ırmağında su seviyesi yavaş yavaş düşmeye başladı. Jandarma ekipleri mahsur kalan aile ile sürekli telefon bağlantısı yaparak kurtarma çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Ekipler aileye en kısa sürede bulundukları yerden kurtarılacaklarını, herhangi bir sorun olmadığını belirterek ailenin panikle olumsuz bir girişimde bulunmamasını sağladı. Kapatılan baraj kapaklarının ardından su seviyesinin istenilen seviyeye inmesi ile ekipler kurtarma çalışmasına başladı.

Uyuyakalmışlar

Irmağın Ulukapı tarafına geçen ekipler burada kurdukları Palanga Sistemiyle mahsur kalan aileyi bulundukları yerden alarak karaya çıkardılar. Mahsur kaldıkları yerden ekiplerin çalışması ile kurtarılan M. Y., Ş. C. ve 3 yaşındaki çocuklarının sağlık durumlarının iyi olduğu herhangi bir sağlık desteği istemedikleri öğrenildi. Kendilerini kurtaran ekiplere teşekkür eden anne, oldukları yerde birçok kişi olduğunu, çocuğu emzirirken hep birlikte uyuya kaldıklarını, uyandıklarında ise suyun yükselmesi nedeniyle bulundukları alandan çıkamadıklarını belirtti.

ATV ile Gittikleri Adacıktan Mahsur Kaldılar
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa ATV ile Gittikleri Adacıktan Mahsur Kaldılar - Son Dakika

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