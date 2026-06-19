ATV Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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ATV Kazasında Hayatını Kaybetti

ATV Kazasında Hayatını Kaybetti
19.06.2026 14:13
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Rize'de köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücü, ATV kazasında hayatını kaybetti.

Rize'nin Pazar ilçesinde dün gece bir kişi yolda önüne çıkan köpeğe ATV aracıyla çarpmamak için manevra yapınca meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti.

Kaza dün gece saat 23.00 sıralarında Ardeşen-Pazar Karayolu'nun Hamidiye mevkiinde Özgür Çay Fabrikası önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ATV aracıyla seyir halinde olan Orhan Kara (43), yolda bir anda önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapınca aracıyla takla attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kara, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kara, bugün Cuma namazına müteakip Ardeşen Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - RİZE

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Hayvanlar, 3. Sayfa, Yaşam, Rize, Atv, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa ATV Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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