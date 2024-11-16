ATV Kazasında İngiliz Turist Yaralandı - Son Dakika
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ATV Kazasında İngiliz Turist Yaralandı

Manavgat'ta drift atan İngiliz turistin ATV'si devrildi, yaralı kadına saldırı girişimi yaşandı.

16.11.2024 10:39
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde açık otoparkta ATV ile drift atan İngiliz turistlerden birisi, ATV'nin devrilmesi sonucu altında kalarak yaralandı. Kazanın ardından olay yerine gelen gazetecinin üzerine yürüyen 2 İngiliz, kamerasına vurup düşürerek görüntü almasını engellemeye çalıştı.

Kiraladıkları 3 ATV ile Manavgat Sorgun Mahallesi Boğaz mevkisine gelen 5 İngiliz, açık otoparkta kum tepesine çıkarak hız yapmaya ve drift atmaya başladı. İngiltere vatandaşı olan Pedro Muguel Ferreira Macedo'nun kullandığı 01 ABD 924 plakalı ATV drift yaptığı sırada devrildi. Kazada, devrilen ATV'nin altında kalarak yaralanan 01 ABD 924 plakalı ATV'de yolcu olarak bulunan Carla Vanessa Andrade da Silva'nın yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. İngiliz kadın vatandaşların yardımıyla ATV'nin altından çıkarılırken, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İngilizler İHA muhabirine saldırdı

Kazanın ardından olay yerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu ve Jandarma Trafik ekipleri sevk edilirken kaza yapan ATV sürücüsü Macedo ve diğer ATV'yi kullanan İngiliz kadın olay yerinde görüntü alan basın mensubuna sözlü ve fiili saldırıda bulundu. Saldırı sırasında muhabirin kamerası yere düşerken araya giren vatandaşlar İngilizleri uzaklaştırdı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa ATV Kazasında İngiliz Turist Yaralandı - Son Dakika

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