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Ava Giden Adamın Cansız Bedeni Bulundu

Ava Giden Adamın Cansız Bedeni Bulundu

Kumluca'da 55 yaşındaki Ünal Çağlayan, ava giderken kayboldu. Cansız bedeni bulundu.

23.12.2024 12:14
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Antalya'nın Kumluca ilçesinde, dün sabah ava gitmek için evden ayrılan ve kendisinden haber alınamayan 55 yaşındaki Ünal Çağlayan, bu sabah ölü olarak bulundu.

Kumluca'nın Güzören Mahallesi'nde çiftçilik yapan Ünal Çağlayan, dün sabah ailesine ava gideceğini söyleyerek evinden ayrıldı. Akşam saatlerinde eve dönmemesi üzerine endişelenen ailesi, telefonla ulaşamayınca durumu jandarmaya bildirdi.

Arama çalışmalarında acı son

Gece saatlerinde, Karagöl Yaylası ile Göllü Yaylası yol kavşağında Ünal Çağlayan'a ait otomobil bulundu. Aile üyeleri ve yakınlarının sabah erken saatlerde bölgedeki aramaları sonucu Çağlayan'ın cansız bedeni, otomobilinin bulunduğu noktanın yaklaşık 200 metre ilerisinde bulundu.

Çağlayan'ın başında küçük yaralar bulunmasına rağmen darp ya da silahla yaralanma izine rastlanmadığı bildirildi. İlk değerlendirmelere göre, Ünal Çağlayan'ın kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Cenaze adli tıp morguna kaldırıldı

Olay yerine gelen Kumluca Cumhuriyet Savcısı'nın incelemelerinin ardından Ünal Çağlayan'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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