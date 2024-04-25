Avcılar'da 4 Katlı Bina Önündeki Kaldırım Çöktü, Bina Boşaltıldı
İstanbul'un Avcılar ilçesinde bulunan Merkez Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir binanın önündeki kaldırım çöktü. Binanın güvenliği sağlamak amacıyla boşaltıldığı bildirildi. Olay yerine gelen ekiplerin incelemeleri devam ediyor.
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25.04.2024 14:46:55. #1.11#
SON DAKİKA: Avcılar'da 4 Katlı Bina Önündeki Kaldırım Çöktü, Bina Boşaltıldı - Son Dakika
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