Avcılar'da Aile İçi Cinayet: 3 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Avcılar'da Aile İçi Cinayet: 3 Ölü, 1 Yaralı

Avcılar\'da Aile İçi Cinayet: 3 Ölü, 1 Yaralı

İstanbul Avcılar'da eski eşini, kayınvalidesini ve baldızını vuran şahıs intihar etti, 3 kişi hayatını kaybetti.

26.03.2025 21:27
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İstanbul Avcılar'da eski eşini, kayınvalidesini ve eski baldızını vuran şahıs intihar etti. Olayda 3 kişi hayatını kaybederken, eski eşinin kız kardeşi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde Avcılar Mustafa Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Haydar Duran isimli şahıs, eski eşinin Mustafa Kemalpaşa Mahallesi'ndeki evine geldi. Duran, henüz bilinmeyen bir nedenle eski eşi Damla B. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle Duran, eski eşi Damla Bakiler'i, kız kardeşi Selin B. ve iki kız kardeşin annesi Nazan Deniz'i silahla vurduktan sonra intihar etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde olayı gerçekleştiren Haydar Duran ile eski eş Damla Bakiler ve Bakiler'in annesi Nazan Deniz'in hayatını kaybettiği belirledi. Selin B. ise ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay sonrası polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi alırken olay yeri inceleme ekipleri dairede çalışma yaptı. Çiftin bir kız çocuğunun olduğu öğrenildi. Konu ile ilgili emniyet güçlerinin çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Avcılar'da Aile İçi Cinayet: 3 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

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