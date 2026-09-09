Avcılar'da boş inşaatta 10 gündür duran erkek cesedi çevredeki kötü koku ihbarıyla bulundu - Son Dakika
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Avcılar'da boş inşaatta 10 gündür duran erkek cesedi çevredeki kötü koku ihbarıyla bulundu

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İstanbul Avcılar'da uzun süredir sokakta yaşayan Dursun Y.'nin cansız bedeni, Merkez Mahallesi'ndeki boş bir inşaatta kötü koku ihbarı üzerine bulundu. Cesedin 10 günden uzun süredir inşaatta olduğu değerlendirilirken, cenaze kesin ölüm nedeni için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı; olayla ilgili polis inceleme başlattı.

İstanbul Avcılar'da yaklaşık 15 yıldır sokakta yaşadığı öğrenilen Dursun Y., boş bir inşaatta ölü bulundu. Cesedin 10 günden uzun süredir inşaatta olduğu değerlendirilirken, olay çevreye yayılan kötü koku üzerine yapılan ihbarla ortaya çıktı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay, öğle saatlerinde Avcılar Merkez Mahallesi Merkez Cami Sokak'taki boş bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçede uzun yıllardır sokakta yaşadığı öğrenilen Dursun Y.'nin cansız bedeni, çevreye yayılan kötü koku üzerine vatandaşların ihbarda bulunmasıyla fark edildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemelerde, cansız bedenin 10 günden uzun süredir inşaatta bulunduğu değerlendirildi. Dursun Y.'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"15 gün önce gördük. O günden sonra bir daha da görmedik"

Çevrede esnaflık yapan Şerif Aksu isimli vatandaş, "Bu arkadaşı biz 15 senedir tanıyoruz. Madde bağımlısı değildi ama hafif alkol alıyordu. Biz kendisine yardımcı oluyorduk. Sabahları kendisine kahvaltı ve börek veriyorduk. En son 15 gün önce burada gördük. Canının bir şey istemediğini söyledi. O günden sonra da bir daha görmedik. Bir kaç gündür oradan kokular geliyordu. Arkadaşlar da durumu ekiplere bildirmiş. Ekipler gelip baktılar. Ölmüş. Ekipler bize resimlerini gösterdi. Biz teşhis ettik" dedi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Adli Tıp Kurumu, İnceleme, İstanbul, 3. Sayfa, Avcılar, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Avcılar'da boş inşaatta 10 gündür duran erkek cesedi çevredeki kötü koku ihbarıyla bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Avcılar'da boş inşaatta 10 gündür duran erkek cesedi çevredeki kötü koku ihbarıyla bulundu - Son Dakika
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