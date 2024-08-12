Avcılar'da Cinnet Geçiren Kişi Ailesine Saldırdı: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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Avcılar'da Cinnet Geçiren Kişi Ailesine Saldırdı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Avcılar\'da Cinnet Geçiren Kişi Ailesine Saldırdı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Avcılar'da kahvaltı yaptıkları sırada cinnet geçiren Ümit Kaya ailesine bıçakla saldırdı. Saldırı sonucunda Ümit Kaya'nın babası hayatını kaybederken, anne ve kardeşi yaralandı. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen saldırgan gözaltına alındı.

12.08.2024 16:35
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Avcılar'da kahvaltı yaptıkları sırada cinnet geçiren Ümit Kaya ailesine bıçakla saldırdı. Yaşanan olayda Ümit Kaya'nın babası hayatını kaybederken, anne ve kardeş yaralandı. Psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenilen saldırgan, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, sabah 06.00 sıralarında Avcılar Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre ailesiyle kahvaltı yaptıkları sırada konuşulan bir konu üzerine sinirlenen Ümit Kaya (37), cinnet geçirerek ailesine bıçakla saldırdı. Cama çıkan Ümit Kaya'nın eşi "Eşim cinnet geçiriyor" diye bağırması üzerine çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Saldırgan şahıs ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede baba Cemil Kaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay sırasında yaralanan anne Hanım Kaya ve kardeşi Bülent Kaya'nın ise tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Saldırgan Ümit Kaya'nın birkaç gün önce doktora gittiği ve psikolojik sorunlarının olduğu belirtildi.

"Psikolojik bir hastalığı olduğunu söylemişler"

Yaşanan olayı anlatan mahalle sakini Emrah Karakoyun, "Sabah geldik polis vardı, adamın eşi cama çıkıp 'Eşim cinnet geçiriyor' diye bağırıyordu. Çocuğu tanıyorduk, iyi biriydi, ailecek iyi insanlardı. Böyle bir şey yapacağını hiç düşünmezdim. Zaten 3-4 gün önce de hastaneye götürdüklerinde psikolojik bir hastalığı olduğunu söylemişler. Sabah kahvaltı sırasında ise ne olduysa ailesini bıçaklamış. Babası hayatını kaybetmiş, anne ve kardeşi ise yaralıymış. Polis ekipleri ise zaten arkadaşı gözaltına aldı" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Avcılar'da Cinnet Geçiren Kişi Ailesine Saldırdı: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika

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