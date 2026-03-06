Avcılar'da Direksiyon Kazası: Sürücü 8 Metreden Düştü

İstanbul'un Avcılar ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aracıyla 8 metrelik yükseklikten bahçeye uçtu. Kaza sonrasında sürücü yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Avcılar ilçesi Denizköşkler Mahallesi Doktor Sadık Ahmet Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, 06 EGC 334 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek önce bahçe duvarına çarptı ardından ise 8 metre yükseklikten bahçeye düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk dildi. Yaşanan kazada sürücü hafif yaralandı. Yaralanan sürücü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla polis tarafından ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL