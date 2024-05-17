Avcılar'da Elektrik Panosunda Çıkan Yangında Yaşlı Adam Yaralandı - Son Dakika
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Avcılar'da Elektrik Panosunda Çıkan Yangında Yaşlı Adam Yaralandı

Avcılar'da bir binanın elektrik panosunda çıkan yangını gören 71 yaşındaki bina sakini panikleyerek yere düştü. Yaşlı adam, başını merdiven korkuluklarına çarparak ağır yaralanırken, yangın büyümeden söndürüldü. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan adam hastaneye kaldırıldı.

17.05.2024 19:04
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Avcılar'da binanın elektrik panosunda çıkan yangını gören 71 yaşındaki bina sakini panikleyerek yere düştü. Yaşlı adam, başını merdiven korkuluklarına çarparak ağır yaralanırken, yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Denizköşkler Mahallesi Nane Sokak'ta bir binanın girişinde bulunan elektrik panosunda henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Yangın çıktığı esnada binanın girişinde bulunan Mehmet Birsen (71) panikleyerek yere düştü. Yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Düştüğü esnada başını merdiven korkuluklarına çarparak ağır yaralanan Birsen ise sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Avcılar'da Elektrik Panosunda Çıkan Yangında Yaşlı Adam Yaralandı - Son Dakika

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