Avcılar\'da genç silahla vuruldu

İstanbul Avcılar'da bir genç, parkta silahla vuruldu. Genci vuran şüpheli olay yerinden kaçarken yaralı genç ise hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Avcılar ilçesi Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan Ulusal Egemenlik Parkı'nda yaşandı. Edinilen bilgilere göre Aydın D. isimli genç, parkta bulunduğu sırada bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Aydın D. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken saldırganın yakalanmasına yönelik polis ekiplerince çalışma başlatıldı.