Avcılar'da husumet nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Avcılar'da husumet nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, şüpheli tutuklandı

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Avcılar\'da husumet nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, şüpheli tutuklandı
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Avcılar\'da husumet nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, şüpheli tutuklandı
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Avcılar Ambarlı Mahallesi'nde 23 Ekim'de husumet nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Olayın şüphelisi 25 Ekim'de Esenyurt'ta yakalanıp kasten öldürme suçundan tutuklandı.

İstanbul'un Avcılar ilçesinde aralarında husumet bulunan şahıslar arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, şüpheli şahıs ise Esenyurt'ta yakalandı. Şüpheli adli makamlarca tutuklanırken, kavga anı kameraya yansıdı.

Avcılar ilçesinde geçmişe dayalı husumet nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Olayın şüphelisi, Esenyurt'ta düzenlenen çalışmayla yakalanarak tutuklandı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay, 23 Ekim'de Avcılar ilçesi Ambarlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında geçmişe dayalı husumet bulunan kişiler arasında çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada H.İ.U. (36), E.Ö. (40) ve G.S. (37) kesici aletle yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan H.İ.U., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 2 yaralının ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Şüpheli Esenyurt'ta yakalandı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Olayın aydınlatılması için çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen B.H. (36) isimli şüphelinin izini sürdü. Yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli, 25 Ekim'de Esenyurt'ta yakalandı. Şüphelinin beraberinde olayda kullanıldığı değerlendirilen 1 adet bıçak ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen B.H., 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İHA
Esenyurt3. SayfaAvcılarGüncelSon Dakika

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