Avcılar'da IETT otobüsleri kazaya karıştığı anlar kamerada: 4 yaralı
İSTANBUL - Avcılar'da aynı cadde üzerinde İETT otobüslerinin karıştığı 2 ayrı trafik kazası meydana geldi. Olay yeri havadan görüntülenirken, 4 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, sabah saat 09.15 sıralarında Avcılar İlçesi Tahtakale Mahallesi'nde gerçekleşti. 34 TP 7430 plakalı İETT otobüsü, Eski İstanbul Caddesi'nde 34 NA 5713 plakalı beton pompası aracıyla çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin kazaya müdahale ettiği sırada aynı caddede 34 TP 7929 plakalı İETT otobüsü, önünde ilerleyen 34 LD 0360 plakalı İETT otobüsüne çarptı. Kazalarda 4 kişinin yaralandığı öğrenildi. Kaza nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı.
Kaza anı güvenlik kamerasıyla görüntülendi
Cadde üzerinde gerçekleşen kaza güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde otobüslerin karıştığı kaza görüldü. Öte yandan kazanın gerçekleştiği cadde drone kamerasıyla havadan da görüntülendi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Avcılar'da İETT Otobüsü Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika
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