Avcılar'da Kentsel Dönüşümde Skandal: Yıkılan Binanın Bitişiğindeki Balkon Duvarı Yok - Son Dakika
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Avcılar'da Kentsel Dönüşümde Skandal: Yıkılan Binanın Bitişiğindeki Balkon Duvarı Yok

Avcılar\'da Kentsel Dönüşümde Skandal: Yıkılan Binanın Bitişiğindeki Balkon Duvarı Yok

İstanbul Avcılar'da kentsel dönüşüm çerçevesinde yıkımı yapılan apartmanın bitişiğindeki binanın balkon duvarının olmadığı ortaya çıktı. Durum belediye ve müteahhit arasında yapılan görüşme sonucunda çözüme kavuşturuldu.

04.04.2024 13:06  Güncelleme: 13:11
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İstanbul Avcılar'da kentsel dönüşüm çerçevesinde yıkımı yapılan apartmanın bitişiğindeki binanın balkon duvarının olmadığı ortaya çıktı.

Olay, Avcılar Denizköşkler Mahallesi E-5 yan yol kenarındaki binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Denizköşkler Mahallesi'nde yaklaşık 40 yıl önce yapılan ve kentsel dönüşüm çerçevesine giren binanın yıkımına karar verildi. İşlemleri biten 5 katlı apartmanın yıkımına başlandı. Yıkım sırasında kepçe operatörü ve bitişiğindeki binanın sakinlerini şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Yıkımı yapılan binanın bitişiğindeki binanın dairelerine ait balkon duvarının olmadığı ortaya çıktı.

Apartmanda yaşayan vatandaşlar, Avcılar Belediyesiyle görüşerek durumu iletti. Belediye ile müteahhit arasında bir görüşme yapıldı. Görüşmenin ardından bina sakinlerinin zararları müteahhit tarafından karşılanacağı kararlaştırıldı.

Kentsel dönüşüm kapsamındaki binanı yıkımına devam ediliyor.

Daha önce böyle durumlarla çok karşılaştığını anlatan kepçe operatörü Onur Koçak, "Şu balkonun duvarını bizim yıktığımız binanın duvarına yapmışlar. Duvarı olmadığı için balkon açıkta kaldı. O, yıktığımız binanın duvarındaydı. Normalde çok oluyor ama tehlikeli bir şey, şaşırdık" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul, Avcılar, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Avcılar'da Kentsel Dönüşümde Skandal: Yıkılan Binanın Bitişiğindeki Balkon Duvarı Yok - Son Dakika

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SON DAKİKA: Avcılar'da Kentsel Dönüşümde Skandal: Yıkılan Binanın Bitişiğindeki Balkon Duvarı Yok - Son Dakika
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