Avcılar'da koca dehşeti: Eşini silahla vurarak öldürdü
İSTANBUL - Avcılar'da bir şahıs, 3 çocuğunun annesi olan eşini silahla vurarak öldürdü. Olay sonrası şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı.
Olay, akşam saatlerinde Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Mektep Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerindeki bir apartmanda ikamet eden 3 çocuk sahibi Vehbi Yıldız, eşi Serap Yıldız'ı henüz bilinmeyen bir nedenle silahla vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vehbi Yıldız, polis ekiplerince gözaltına alınırken sağlık ekiplerinin kontrolü sonrası Serap Yıldız'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri evde çalışma yaparken Serap Yıldız'ın cenazesi savcı ve polisin incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
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Ankara'nın Pursaklar ilçesinde tali yoldan caddeye çıkan çimento tankeri kontrolden çıktı. Devrilerek yokuş aşağı kayan tankerin görüntüsü anbean kameraya yansıdı.
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Gaziantep-Nizip karayolunda vücudunun çeşitli yerlerinden silahla vurulmuş kadın cesedi bulundu. Ceset, kimlik tespiti için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Olayın faillerini yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatıldı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde Uğurevler Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Tartışmanın büyümesi üzerine kimliği belirlenemeyen şüpheli ya da şüpheliler tarafından tüfekle ateş açıldı ve E.Y, B.Y. ve F.S. yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar Kayseri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis, kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.
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Ümraniye Yamanevler Mahallesi'nde bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebi olarak elektrik kontağı gösterildi. İtfaiye ekipleri yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışmalarına başladı.
İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen can salı içerisindeki 3'ü çocuk 23 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen lastik bot içerisindeki 2 düzensiz göçmen ise yine Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Kurtarılan göçmenler sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.
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