Avcılar'da kuyumcu soygunu: Uyuşturucu ile baskın

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Avcılar'da kuyumcu soyan şahıslara yapılan baskında evden uyuşturucu fışkırdı

Avcılar'da silahlı soygun anları güvenlik kamerasında

İSTANBUL - Avcılar'da yüzü maskeli silahlı iki şahıs, Tahtakale Mahallesinde bulunan bir kuyumcuyu soydukları anlar güvenlik kamerasında yansıdı. Şüpheliler polis tarafından gözaltına alınırken baskın yapılan evden adeta uyuşturucu fışkırdı.

Olay, 21 Şubat Cuma günü sabah 10.00 sıralarında Avcılar ilçesi Tahtakale Mahallesinde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde yeni açılan kuyumcuya gelen yüzü maskeli silahlı iki şahıs, silahı kuyumcuya doğrultarak dükkandaki takıları çalıp kaçtılar. Şüphelilerin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerinin çalışmaları sonucu adresinin tespit edildiği öğrenildi. Baskın yapılan evde 3 kişi gözaltına alınırken öte yandan evde bulunan gasptan elde edildiği ifade edilen 65 parça malzeme, 3 adet tabanca, 9 adet fişek, toplamda 24 adet uyuşturucu hap, uyuşturucu maddeleri tartmak için kullanıldığı düşünülen 3 adet hassas terazi, 472 gram kokain, 358 gram extacy olduğu düşünülen madde, 697 gram uyuşturucu maddelerde kullanılan katkı maddesi, 160 tablet içerisinde toplamda 2240 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şahsın adli makamlara sevk edildiği belirtildi. Adliyeye sevk edilen şahıslardan M.B isimli şahsın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı, İ.Y ve E.A isimli şahısların ise tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.