Avcılar'da Kuzenler Arasındaki Tartışma Kanlı Bitti - Son Dakika
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Avcılar'da Kuzenler Arasındaki Tartışma Kanlı Bitti

İstanbul Avcılar'da kuzenler arasındaki alacak meselesi kavga ile başladı, 2 kişi silahla yaralandı.

13.11.2024 19:50
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Avcılar'da kuzenlerin alacak verecek meselesi kanlı bitti

İSTANBUL - İstanbul Avcılar'da kuzenlerin alacak verecek meselesi kanlı bitti. Olayda şahıs, akrabası ile araya girmeye çalışan bir kişiyi silahla vurarak yaralanırken, şüpheli şahıs polis tarafından silahıyla birlikte yakalandı.

Olay dün gece saatlerinde Avcılar ilçesi Ambarlı Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, A.K. isimli şahıs ile İ.K. isimli akraba olan şüpheli şahıs arasında bir süre önce alacak verecek meselesi yüzünden tartışma yaşandı. Taraflar A.K.'nin tekel bayi önünde gece saatlerinde tekrar tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüştü.

Kuzenini ve araya giden adamı yaraladı

Olay sonrası A.K. İsimli şahıs silahıyla kuzeni İ.K.'yı ve araya girmeye çalışan Z.K.'da yaralandı. Olay yerine ihbar üzerine kısa sürede gelen Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri şüpheli şahsı 2 silah ile kıskıvrak yakaladı. Hayati tehlikesi olmayan bacaklarından yaralana 2 kişi hastaneye götürüldü.

Öte yandan A.K. İsimli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Avcılar'da Kuzenler Arasındaki Tartışma Kanlı Bitti - Son Dakika

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