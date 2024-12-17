Avcılar'da Makas Atan Sürücü Motosiklet Kazasına Neden Oldu - Son Dakika
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Avcılar'da Makas Atan Sürücü Motosiklet Kazasına Neden Oldu

E-5 karayolunda makas atan otomobil sürücüsü, motosiklet kazasına yol açtı; yaralı hastaneye kaldırıldı.

17.12.2024 15:59
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İstanbul Avcılar'da gece saatlerinde E-5 karayolunda makas atan otomobil sürücüsü bir motosikletin kaza yapmasına neden oldu.

Kaza, gece saatlerinde Avcılar ilçesi E-5 karayolunda meydana geldi. İddiaya göre E-5 üzerinde makas atan bir otomobil sürücüsü 34 DDN 703 plakalı motosikletin kaza yapmasına neden oldu. Kaza sonucunda yaralanan 27 yaşındaki motosiklet sürücüsü O.A, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Makas atarak kazaya neden olan 25 yaşındaki otomobil sürücüsü B.Ç polis tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, kazada yaralanan O.A'nın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Avcılar'da Makas Atan Sürücü Motosiklet Kazasına Neden Oldu - Son Dakika

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