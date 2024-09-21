Avcılar'da Metrobüs Kazası: 2 Yaralı, Şoför Serbest - Son Dakika
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Avcılar'da Metrobüs Kazası: 2 Yaralı, Şoför Serbest

Avcılar\'da Metrobüs Kazası: 2 Yaralı, Şoför Serbest

Avcılar'da, kaygan zemin nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden metrobüs şoförünün, önündeki metrobüse çarpması sonucu meydana gelen kazada iki yolcu yaralandı. Güvenlik kamerası görüntüleri olayı anbean kaydetti.

21.09.2024 15:57  Güncelleme: 16:20
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Avcılar'da, yağıştan dolayı kayganlaşan zeminde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği metrobüsün önündeki metrobüse çarpması sonucu 2 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Öte yandan kaza sonrası gözaltına alınan şoför, sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 09.00 sıralarında meydana gelmiş, Söğütlüçeşme istikametinde seyreden metrobüs, Avcılar'da Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisler durağında aynı yönde ilerleyen başka bir metrobüse arkadan çarpmış, çarpmanın etkisiyle kazaya neden olan metrobüsteki iki yolcu yaralanmıştı. Kaza sebebiyle metrobüste büyük hasar meydana gelirken, seferler bir süre tek şerit üzerinden sağlanmış, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmiş ve yaralanan yolculardan T.Y. ve M.A. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu öğrenilmişti. Ekiplerin araç kaldırma çalışmaları son yol trafiğe tekrar açılırken, seferler normale dönmüştü.

O anlar güvenlik kamerasında

Yaşanan kaza anına ilişkin kazaya sebep olan metrobüsün içerisinde bulunan güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, şoförün hızla seyir halinde ilerlediği esnada durakta bekleyen öndeki metrobüse hızla çarptığı ve araç içerisinde bulunan yolcuların savrulduğu görüldü.

Kayganlaşan zeminde direksiyon hakimiyetini kaybettiği belirlendi

Olay sonrası kazayla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Yürütülen çalışmalar çerçevesinde M.H.G. isimli metrobüs şoförünün durağa yaklaştığı sırada yağıştan dolayı kayganlaşan zeminde direksiyon hakimiyetini kaybettiği, durak içinde bekleme yapan M.K. isimli şahsın idaresinde olan metrobüse arkadan çarptığı belirlendi.

Metrobüs şoförü adliyeden serbest bırakıldı

Ekiplerin çalışması doğrultusunda yakalanan metrobüs şoförü M.H.G. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şoför adliyeye sevk edildi. Metrobüs şoförü, çıkarıldığı adli makamlarca serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Avcılar'da Metrobüs Kazası: 2 Yaralı, Şoför Serbest - Son Dakika

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