Avcılar'da Metrobüs Yangını - Son Dakika
09.05.2026 17:43
Avcılar'da metrobüsün motorunda çıkan yangın yolcuların tahliyesiyle kontrol altına alındı.

Avcılar'da metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Yolcular kısa sürede tahliye edilirken, yangın görevlilerce söndürüldü.

Olay, saat 16.30 sıralarında İBB Sosyal Tesisleri - Avcılar istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre olay, durağa yanaşan metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Yangın nedeniyle metrobüste bulunan yolcular tahliye edildi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın söndürülerek soğutma çalışması yapıldı. Yangın nedeniyle metrobüs seferlerinde aksamalar yaşandı.

Metrobüsten dumanların yükseldiği anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından metrobüs, İETT'ye ait çekici ile olay yerinden çekildi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalar ise havadan görüntülendi.

Yangın nedeniyle metrobüs seferlerinde yaşanan aksama daha sonra normale döndü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul, 3. Sayfa, Ulaşım, Kaza, Son Dakika

