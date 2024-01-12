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Avcılar'da Okul Çevresinde Asayiş Denetimi Yapıldı - Son Dakika
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Avcılar'da Okul Çevresinde Asayiş Denetimi Yapıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, Avcılar'da bulunan bir lisenin önünde asayiş denetimi gerçekleştirdi. Polisler, şüpheli araçları durdurarak üst araması ve Genel Bilgi Taraması (GBT) yaptı. Denetimlerin gün boyu devam edeceği belirtildi.

Avcılar\'da Okul Çevresinde Asayiş Denetimi Yapıldı
12.01.2024 - 11:56,  Güncelleme: 11:58
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Avcılar'da İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından okulların çevresinde asayiş denetimi yapıldı.

Avcılar'da polis ekipleri, okul önlerinde denetim yaptı. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çocuk Şube, Asayiş, Mobil Okul Timi, Asayiş Şube ve Trafik Şube amirliğine bağlı ekipler, Avcılar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi önünde denetim gerçekleştirdi. Polisler, okul çevresinde geçen şüpheli araçları durdurdu. Sürücülerin üstleri ve araçlar didik aranırken, Genel Bilgi Taraması (GBT) da yapıldı. Polisler sürücülere çeşitli uyarılarda bulunurken, denetimlerin gün boyu devam edeceği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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İstanbul, Avcılar, Çocuk, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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