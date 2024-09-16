Avcılar'da Polis'e Saldırı: 5 Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

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Yaptıkları akıl alır gibi değil! Maça damgasını vurdu

Avcılar'da polise saldıran zanlılar adliyeye sevk edildi

İSTANBUL - Avcılar'da ihbara giden polis ekiplerine saldıran 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre olay dün Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde yaşandı. Silah sesi ihbarı üzerine adrese giden polis ekipleri T.B isimli şüphelinin silahla ateş ettiğini tespit etti. Zanlıyı gözaltına almaya çalışan polis ekipleri, çevredekilerin saldırısına uğradı. Olay sırasında bir polis memuru başına atılan kaldırım taşıyla yaralanırken, iki polis memuru ise kollarından hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen takviye ekipler havaya ateş açarak zanlıları etkisiz hale getirdi. Gözaltına alınan T.B., C.Y, C.G. Ni.K. ve Ne K. isimli şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.