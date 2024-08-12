Avcılar'da psikolojik sorunları olan adam kahvaltıda babasını öldürdü, anne ve kardeşini yaraladı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Avcılar'da psikolojik sorunları olan adam kahvaltıda babasını öldürdü, anne ve kardeşini yaraladı

Geniş Video İzle

Avcılar'da kahvaltı yaptıkları sırada cinnet geçiren Ümit Kaya ailesine bıçakla saldırdı. Yaşanan olayda Ümit Kaya'nın babası hayatını kaybederken, anne ve kardeş yaralandı. Psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenilen saldırgan, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

12.08.2024 18:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avcılar'da psikolojik sorunları olan adam kahvaltıda babasını öldürdü, anne ve kardeşini yaraladı

Kahvaltı yaptıkları sırada cinnet geçirdi, ailesini bıçakladı

İSTANBUL - Avcılar'da kahvaltı yaptıkları sırada cinnet geçiren Ümit Kaya ailesine bıçakla saldırdı. Yaşanan olayda Ümit Kaya'nın babası hayatını kaybederken, anne ve kardeş yaralandı. Psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenilen saldırgan, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, sabah 06.00 sıralarında Avcılar Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre ailesiyle kahvaltı yaptıkları sırada konuşulan bir konu üzerine sinirlenen Ümit Kaya (37), cinnet geçirerek ailesine bıçakla saldırdı. Cama çıkan Ümit Kaya'nın eşi "Eşim cinnet geçiriyor" diye bağırması üzerine çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Saldırgan şahıs ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede baba Cemil Kaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay sırasında yaralanan anne Hanım Kaya ve kardeşi Bülent Kaya'nın ise tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Saldırgan Ümit Kaya'nın birkaç gün önce doktora gittiği ve psikolojik sorunlarının olduğu belirtildi.

"Psikolojik bir hastalığı olduğunu söylemişler"

Yaşanan olayı anlatan mahalle sakini Emrah Karakoyun, "Sabah geldik polis vardı, adamın eşi cama çıkıp 'Eşim cinnet geçiriyor' diye bağırıyordu. Çocuğu tanıyorduk, iyi biriydi, ailecek iyi insanlardı. Böyle bir şey yapacağını hiç düşünmezdim. Zaten 3-4 gün önce de hastaneye götürdüklerinde psikolojik bir hastalığı olduğunu söylemişler. Sabah kahvaltı sırasında ise ne olduysa ailesini bıçaklamış. Babası hayatını kaybetmiş, anne ve kardeşi ise yaralıymış. Polis ekipleri ise zaten arkadaşı gözaltına aldı" dedi.

Kaynak: İHA

Ümit Kaya, Avcılar, Baba, Olaylar, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Avcılar'da psikolojik sorunları olan adam kahvaltıda babasını öldürdü, anne ve kardeşini yaraladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:19 Nedeni belli oldu İşte Silopi’de servis aracına düzenlenen saldırının iç yüzü Nedeni belli oldu! İşte Silopi'de servis aracına düzenlenen saldırının iç yüzü
17:23 Şırnak Silopi’de maden işçilerini taşıyan servis aracına saldırı: 1 ölü, 8 yaralı Şırnak Silopi'de maden işçilerini taşıyan servis aracına saldırı: 1 ölü, 8 yaralı
16:35 Gelecek Partili vekiller, AK Parti’ye geçecek iddialarına yalanlama Gelecek Partili vekiller, AK Parti'ye geçecek iddialarına yalanlama
15:21 9 kişinin öldüğü otobüs kazasında ön rapor çıktı şoförün doğrudan etkisi var 9 kişinin öldüğü otobüs kazasında ön rapor çıktı; şoförün doğrudan etkisi var
14:12 Okul müdürüne zincirle saldıranların akıbetini bilmeyen vali, topu emniyet müdürüne attı: Kaçak yollardan yurt dışına kaçtılar Okul müdürüne zincirle saldıranların akıbetini bilmeyen vali, topu emniyet müdürüne attı: Kaçak yollardan yurt dışına kaçtılar
09:55 Altının gram fiyatı yükselişle başladı Altının gram fiyatı yükselişle başladı
09:48 Gülşen’i kınayan Demet Akalın, transparan kıyafetle sahne aldı Gülşen'i kınayan Demet Akalın, transparan kıyafetle sahne aldı
09:19 Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: Bir ofsaytımsı pozisyon var Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: Bir ofsaytımsı pozisyon var
09:17 AK Parti’nin “Gençlik“ anketinden iktidarı düşündürecek sonuç AK Parti'nin "Gençlik" anketinden iktidarı düşündürecek sonuç
09:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi Husumetli iki ülke bugün Ankara’da barışıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi! Husumetli iki ülke bugün Ankara'da barışıyor
08:49 Arda Turan Süper Lig’deki ilk maçında kırmızı kart gördü Arda Turan Süper Lig'deki ilk maçında kırmızı kart gördü
08:39 Kılıçdaroğlu, “Geri dönüyor“ iddiasını yanıtladı Erdoğan’dan dikkat çeken teklif Kılıçdaroğlu, "Geri dönüyor" iddiasını yanıtladı! Erdoğan'dan dikkat çeken teklif
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2024 19:48:31. #1.11#
SON DAKİKA: Avcılar'da psikolojik sorunları olan adam kahvaltıda babasını öldürdü, anne ve kardeşini yaraladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement