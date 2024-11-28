Avcılar\'da Sahte İçki İmalathanesine Baskın: 25 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi

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Avcılar'da sahte içki operasyonunda 25 litre etil alkol ele geçirildi

İSTANBUL - Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği, Yeşilkent Mahallesi'nde kaçak içki imalathanesi olarak kullanılan mekana baskın yaptı. Yapılan baskında 25 litre etil alkolün yanında düzinelerce bandrol ve boş şişe ele geçirildi.

Olay, saat 16.30 sıralarında Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. İhbar üzerine sahte içki imalathanesi olarak kullanılan bir işletmeye baskın yapan Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, işletmede kova içerisinde 25 litre etil alkol, içki yapımında kullanılan aroma vericiler, alkolmetre, yüzlerce bandrol ve onlarca doluma hazır içki şişesi ele geçirdi. Öte yandan baskın yapılan dükkanın 7 ay önce eğlence mekanı olarak tasarlandığı ancak ruhsat verilmediği için faaliyet vermediği öğrenildi. Konuyla ilgili olarak şüpheli bir kişi ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken işletme belediye ekipleri tarafından mühürlendi.

"6 aydır koku geliyordu"

6 aydır dükkandan etrafa bir koku yayıldığını ifade eden çevre esnafı Recep Acar, "6 aydır burada bir koku geliyordu ama neden geldiğini anlamadık. Çevredeki insanlarda rahatsız oluyordu. Polise ihbar etmişler. Gündüz saatleri buraya kimse gelmiyordu" dedi.