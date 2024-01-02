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Avcılar'da Sokak Ortasında Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Avcılar'da Sokak Ortasında Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

Avcılar Gümüşpala Mahallesi'nde kimliği belirsiz 3 şahıs tarafından sokak ortasında gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucunda İshak Z. isimli bir kişi yaralandı. Şüpheliler olay yerinden ticari araçla kaçarken, yaralı İshak Z. yakınlardaki bir mağazaya sığınarak yardım istedi. Polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi ve yaralı hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri şüphelileri arama çalışmalarına devam ediyor.

Avcılar\'da Sokak Ortasında Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı
02.01.2024 - 22:08,
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Avcılar'da kimliği belirsiz şahıslar tarafından sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Avcılar Gümüşpala Mahallesi Şair Nedim Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz 3 şüpheli, sokak ortasında İshak Z.'ye silahlı saldırı düzenledi. İshak Z. bacaklarından yaralanırken, şüpheliler ticari araca binerek olay yerinden kaçtı. İshak Z., kanlar içinde yakınlardaki bir mağazaya giderek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhsak Z., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri sokak üzerinde çalışma yaptı. Polis ekiplerinin şüphelileri arama çalışmaları devam ederken saldırı anı çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Gümüşpala, Avcılar, Saldırı, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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