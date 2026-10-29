Avcılar'da tekel bayisindeki istismar anları kamerada, işletmeci gözaltına alındı

Avcılar'da tekel bayisindeki istismar anları kamerada, işletmeci gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Avcılar Ambarlı Mahallesi'ndeki bir tekel bayisinde, iddiaya göre 14 yaşındaki kız çocuğu işletmecinin istismarına uğradı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından polis işletmeciyi gözaltına aldı.
Avcılar'da iddiaya göre, tekel bayisine gelen 14 yaşındaki kız çocuğu işletmecinin istismarına uğradı. Tepki çeken anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, dün akşam saatlerinde Avcılar ilçesi Ambarlı Mahallesi İskele Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, 14 yaşındaki kız çocuğu bakkaldan alışveriş yapmak istediği sırada işletmeci tarafından istismar edildi. Yaşanan o anlar marketin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, çocuğun markete geldiği, o sırada markette bulunan diğer bir müşterinin dışarı çıkmasının ardından işletmeci tarafından istismar edildiği anlar yer aldı. Olayın ardından çocuğun durumu polis ekiplerine bildirdiği öğrenildi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri şahsı gözaltına aldı.
Kaynak: İHA
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