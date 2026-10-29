Avcılar'da tekel bayisindeki istismar anları kamerada, işletmeci gözaltına alındı

Avcılar'da iddiaya göre, tekel bayisine gelen 14 yaşındaki kız çocuğu işletmecinin istismarına uğradı. Tepki çeken anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Avcılar ilçesi Ambarlı Mahallesi İskele Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, 14 yaşındaki kız çocuğu bakkaldan alışveriş yapmak istediği sırada işletmeci tarafından istismar edildi. Yaşanan o anlar marketin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, çocuğun markete geldiği, o sırada markette bulunan diğer bir müşterinin dışarı çıkmasının ardından işletmeci tarafından istismar edildiği anlar yer aldı. Olayın ardından çocuğun durumu polis ekiplerine bildirdiği öğrenildi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri şahsı gözaltına aldı.