Avcılar'da Uyuşturucu İmalathanesi Yangın Çıkardı

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Avcılar'da yangın çıkan evin uyuşturucu imalathanesi olduğu anlaşıldı

İSTANBUL - Avcılar'da yangın ihbarı üzerine itfaiye ekiplerinin sevk edildiği daire, uyuşturucu imalathanesi çıktı. Çok sayıda uyuşturucu madde bulunan dairede olayla ilgili şüpheli şahıslar kayıplara karıştı. Polis ekipleri konu ile ilgili çalışma başlattı.

Olay, dün akşam saatlerinde İstanbul Avcılar Denizköşkler Mahallesi Rüzgarlı Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre sokakta bulunan binanın dairesinde yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Dairede çıkan yangın ekipler tarafından büyümeden söndürülürken dairenin ve binanın giriş kısmında kimyasal ve çok sayıda narkotik madde tespit edildi. Polis ekipleri konu ile ilgili çalışma başlatırken emniyet güçlerince şüpheli şahısların yakalama çalışması devam ediyor. Şahıslardan birinin yangın sırasında eşyaların bir kısmını taşımaya çalıştığı binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Konu ile ilgili konuşan ev sahibinin damadı Sedat Yılmaz, "Biz onlara bir aile olarak evi kiralamıştık. Bir eşi ve küçük bir çocuğu vardı. Önceden bu evde ben oturuyordum. Huzursuzluk vermesin. Aile olsun diye onlara vermiştik. Maalesef aile değillermiş" dedi.