3.Sayfa

AVM'nin otopark girişinde korkutan yangın

BOLU - Bolu'da İzzet Baysal Caddesi'nde bulunan Cadde AVM'nin otopark girişinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yoğun dumanların çevreyi sardığı ve güvenlik kulübesinin alev alev yandığı olayda itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, İzzet Baysal Caddesi'nde faaliyet gösteren Cadde AVM'nin otopark girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çöp konteyneri ile güvenlik kulübesinin yakınında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Plastik malzemelerin alev alev yandığı yangın çevrede paniğe neden oldu. Yoğun dumanların yükseldiği yangında, dumanlar çevreyi sardı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle güvenlik kulübesi ve çöp konteyneri kullanılamaz hale kullanılamaz hale geldi. AVM'de yangın çıktığını gören meraklı vatandaşlar ise itfaiye ekiplerinin müdahalesini izledi.