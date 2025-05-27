AVM Önünde Kadınlar Arasında Kavga

AVM önünde kadınların tekme tokat kavgası kamerada

MERSİN - Mersin'de bulunan Forum Alış Veriş Merkezi önünde kadınlardan oluşan iki grubun tekme tokat kavgası cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, merkez Yenişehir ilçesi Güvenevler Mahallesi'nde bulunan Forum AVM'nin bahçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle kadınlardan oluşan iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kadın yere düştü, o sırada 3 kadın ise tekme ve yumruklarla saldırmaya devam etti. Güvenlik görevlileri ile polis kavgayı güçlükle ayırdı.

Bayanların kavga anı ise AVM bahçesindekiler tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.