İstanbul'da bulunan Avrasya Tüneli'nde korkutan anlar yaşandı. Avrasya Tüneli civarında bir üst geçide çıkan kadın atlama girişiminde bulundu.
Çevredeki yurttaşların müdahale etmeye çalıştığı belirtilirken; o anların görüntüleri sosyal medyada yer aldı. Konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Avrasya Tüneli'nde bir kadın çıktığı üst geçitten atlama çalıştı - Son Dakika
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