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Avrupa'da eğitim aldıktan sonra terör örgütüne katılmadan teslim oldu - Son Dakika
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Avrupa'da eğitim aldıktan sonra terör örgütüne katılmadan teslim oldu

Çalışmak için gittiği Avrupa'da terör örgütü PKK'ya katılmak için Irak'a geçen M.A., ailesi ve jandarma tarafından ikna edilerek örgüte katılmadan teslim oldu. Adli makamlarca yurt dışına çıkış yasağı konulan M.A., annesiyle birlikte evine döndü.

Avrupa\'da eğitim aldıktan sonra terör örgütüne katılmadan teslim oldu
27.12.2023 - 10:59,  Güncelleme: 11:05
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Çalışmak için gittiği Avrupa'da bir süre eğitim aldıktan sonra terör örgütü PKK'ya katılmak için Irak'a geçen M.A. hem ailesinin hem de Şırnak İl Jandarma Komutanlığının ikna çabaları sonucu terör örgütünün pençesinden kurtarılarak, örgüte katılmadan teslim oldu.

Çalışmak için gittiği Avrupa ülkelerinde terör örgütü PKK/KCK üyeleri ile irtibata geçen ve örgüte katılmak için Irak'a geçen M.A., annesinin ve Şırnak İl Jandarma Komutanlığı personelinin ikna etmesiyle teslim oldu. Edinilen bilgilere göre M.A., 2022 yılı Eylül ayında Avrupa'da örgüte katıldıktan sonra Belçika, Fransa ve Yunanistan gibi ülkelerde örgütün kırsal alanda yaptığı ideolojik eğitimlere katıldı. Bu eğitimlerde örgütün ses kayıtları dinletilip, örgüte ait sözde örgütsel, ideolojik ve örgüt tarihi içerikli kitaplar okutuldu. M.A., bu eğitimlerden sonra Irak'a geçti. Oğlunun örgüte katılacağını öğrenen ve onu geri getirmek isteyen annesi de Irak'a gitti. Burada annesiyle buluşan M.A., annesinin ve Şırnak İl Jandarma Komutanlığının yaptığı ikna çalışmaları sonucunda teslim olmayı kabul etti. M.A., Habur Kara Hudut Kapısından Şırnak İl Jandarma Komutanlığı personeli tarafından teslim alındı. M.A., Şırnak İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğüne götürülerek yapılan adli işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Adli makamlarca yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakılan M.A., annesiyle birlikte evine döndü. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA
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Jandarma, Şırnak, Irak, Güvenlik, Terör, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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