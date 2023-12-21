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Avrupa Otoyolu'nda kamyonet sürücüsü, seyir halindeki motosikletliye böyle çarptı - Son Dakika
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Avrupa Otoyolu'nda kamyonet sürücüsü, seyir halindeki motosikletliye böyle çarptı

İstanbul Avrupa Otoyolu'nda seyir halindeki bir motosiklete çarpıp kaçan kamyonet sürücüsü polis ekipleri tarafından yakalandı. Çarpma anı saniye saniye kameraya yansıdı. Olayda motosiklet sürücüsü yaralandı.

Avrupa Otoyolu\'nda kamyonet sürücüsü, seyir halindeki motosikletliye böyle çarptı
21.12.2023 - 23:49,  Güncelleme: 23:51
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Avrupa Otoyolu'nda kamyonet sürücüsü, seyir halindeki motosikletliye böyle çarptı

Motosiklete çarpıp kaçan kamyonet sürücüsü yakalandı

İSTANBUL - İstanbul Avrupa Otoyolu'nda seyir halindeki bir motosiklete çarpıp kaçan kamyonet sürücüsü polis ekipleri tarafından yakalandı. Çarpma anı saniye saniye kameraya yansıdı.

Olay, 18 Aralık saat 13.45 sıralarında Avcılar Avrupa Otoyolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otoyolda kamyonet sürücü kontrolsüz şekilde şerit değiştirince motosikletli şahsa çarparak bariyerlere sıkıştırdı. Kazada S.Y. isimli motosiklet sürücüsü kol ve bacaklarından sıyrılma oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü hastaneye götürüldü. İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri kaza ile ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonunda kimlik bilgileri belirlenen T.Ö. isimli kamyonet sürücüsü dün yakalandı. Şüpheli şahıs T.Ö. "taksirle yaralama" suçundan adli makamlara sevk edildikten sonra hakkında adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA
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İstanbul, Güvenlik, Trafik Kazaları, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Avrupa Otoyolu'nda kamyonet sürücüsü, seyir halindeki motosikletliye böyle çarptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avrupa Otoyolu'nda kamyonet sürücüsü, seyir halindeki motosikletliye böyle çarptı - Son Dakika
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