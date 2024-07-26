Genç avukat, bürosunda başından vurulmuş halde ölü bulundu - Son Dakika
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Genç avukat, bürosunda başından vurulmuş halde ölü bulundu

Genç avukat, bürosunda başından vurulmuş halde ölü bulundu

Kayseri'de avukat Kazım Selim Somtaş ofisinde, tabancayla başından vurulmuş halde ölü bulundu. Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu bilinmezken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

26.07.2024 07:28
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Kayseri'de, 40 yaşındaki avukat Kazım Selim Somtaş ofisinde, tabancayla başından vurulmuş halde ölü olarak bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Kocasinan ilçesi Gevher Nesibe Mahallesi İstasyon Caddesi'ndeki 7 katlı binanın 1'inci katında meydana geldi. Binadaki avukatlık bürosundan silah sesi duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Avukat bürosunda başından vurulmuş halde ölü bulundu

POLİSLER KORKUNÇ MANZARAYLA KARŞILAŞTI

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, avukat Kazım Selim Somtaş'ı başından vurulmuş halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Somtaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Somtaş'ın cenazesi otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

112 Acil Çağrı, Kocasinan, İnceleme, Kayseri, Selim, Hukuk, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Genç avukat, bürosunda başından vurulmuş halde ölü bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Deniz Öztürk: Canım ülkem adana kayseri yarışıyorsunuz bakalım hanginiz kazanacak... 7 1 Yanıtla
  • MUHAMMED EBZAL: Kayseri insani oyle intihar filan etmez ortak cok bozuldu. Dunya hayatina daldik malesef 0 0 Yanıtla

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