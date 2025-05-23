Avukat Seyithan D. Rüşvet İddiasıyla Yargılanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Avukat Seyithan D. Rüşvet İddiasıyla Yargılanıyor

Avukat Seyithan D. Rüşvet İddiasıyla Yargılanıyor
23.05.2025 10:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli Adliyesi'nde eski öğrenciye çikolata içinde 2500$ verdiği iddiasıyla yargılama durduruldu.

Kocaeli Adliyesi'nde mahkeme başkanı olan eski öğrencisini ziyaret eden Avukat Prof. Dr. Seyithan D., hediye ettiği Dubai çikolatası poşetinden 2 bin 500 dolar çıkması üzerine "rüşvet" iddiasıyla yargılanmaya başlanmıştı. Görülen son duruşmada mahkeme, sanığın avukat olması nedeniyle Adalet Bakanlığı'ndan alınması gereken soruşturma izninin bulunmaması gerekçesiyle kamu davasının durdurulmasına karar verdi.
Edinilen bilgiye göre, 2024 yılının kasım ayında Avukat Prof. Dr. Seyithan D. (55), hukuk fakültesinde öğrencisi olan, şu anda ise Kocaeli Adliyesi 6. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olarak görev yapan A.U'yu (34) ziyaret etti. İddiaya göre, sohbet sırasında Seyithan D., Kocaeli 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde FETÖ terör örgütü üyeliğinden yargılanan R.Y. hakkında yurt dışı çıkış yasağının kaldırılması için talepte bulunulduğunu söyledi. A.U. ise söz konusu dosyanın Yargıtay'da olduğunu, bu talebin ise Yargıtay kararı sonrası değerlendirileceğini ifade etti. Bunun üzerine Seyithan D., kendisinin de yurt dışı çıkış yasağının kaldırılması yönünde talepte bulunacağını söyleyerek odadan ayrıldı.
İddiaya göre, avukat Seyithan D., A.U.'nun odasına 25 Kasım'da yeniden gelerek elindeki çikolata poşetini hediye olarak bıraktı. Seyithan D. odadan çıktıktan sonra poşeti kontrol eden hakim A.U., içinde çikolata ve zarf içinde döviz banknotları olduğunu gördü. Hemen odadan çıkan A.U., bu sırada kalemde bulunan Seyithan D.'ye poşeti iade etti ve "rüşvet" iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.
Gözaltına alınan ve suçlamaları kabul etmeyen avukat Seyithan D., ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Poşetin içinde ise 2 bin 500 dolar bulunduğu öğrenildi. 4 ay tutulu bulunan Seyithan D., ilk celsede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
"Sanık savunmaları suçtan kurtulmaya yönelik, itibar edilemez'"
Olayla ilgili açılan davanın 5. celsesi, Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Duruşmaya tutuksuz sanık Seyithan D. ve avukatları katıldı. Cumhuriyet savcısı mütalaasını yineledi. Savcı, sanığın savunmalarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu ve itibar edilemeyeceğini belirterek, Seyithan D.'nin kamu görevlisi olan müştekiye görevle ilgili bir işi yapması için doğrudan menfaat sağladığını ancak bu teklifin kabul edilmediğini vurguladı. Savcı, sanığın 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.
"30 yıllık hukukçuyum"
Mütalaaya karşı savunma yapan Seyithan D., "Önceki savunmalarımı tekrar ediyorum. Bu olay nedeniyle ciddi manada maddi ve manevi zarara uğradım. Bu olay nedeniyle cezaevinde tecavüzcüler, insan öldürenlerle bir arada kaldım. Bir çok basın yayın organında haksız yere adım geçti. 30 yıllık hukukçuyum, 6 yıl dekanlık yaptım, 30 yıl hocalık yaptım, bir çok hukukçu yetiştirdim, böyle olmaması gerekirdi. İlk soruşturmayı yapan cumhuriyet savcısı, tutuklanmama karar veren hakim ve duruşma savcısı hakkında şikayetçi oldum. Beraatimi, aksi kanaatte lehe olan hükümlerin uygulanmasını talep ediyorum. Netice itibariyle soruşturma izni alınması gereken bir dosyadır, durma kararı verilmesini talep ediyorum. 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nin ilgili dosyasında çekildim, zira rahatsızlık oluşturmak istemedim. Benim için önemli olan biran önce beraat etmektir. Hakkımda konuşulanlar beni gerçekten yaralamaktadır. Biran önce aklanmak istemekteyim" diye konuştu.
Mahkeme: "Soruşturma izni gerekli"
Mahkeme heyeti, sanığın avukat olması ve olayın suçüstü hali teşkil etmemesi nedeniyle Avukatlık Kanunu uyarınca Adalet Bakanlığı'ndan soruşturma izni alınması gerektiğine hükmetti. Dosyada böyle bir iznin bulunmadığını belirten mahkeme, bu nedenle yargılamanın sürdürülmesinin mümkün olmadığına karar vererek, kamu davasının durdurulmasına hükmetti.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'na müzekkere yazılarak, Avukatlık Kanunu'nun 58 ve devamı maddeleri uyarınca Adalet Bakanlığı'ndan soruşturma izni alınması, izin verilmesi durumunda ise kamu davasının yeniden açılması istendi. Dosya, muhakeme şartı tamamlandığında tekrar ele alınmak üzere kapatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Kocaeli Adliyesi, Politika, 3-sayfa, Mahkeme, kocaeli, Cezaevi, Güncel, Yargı, Hukuk, Kamu, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Avukat Seyithan D. Rüşvet İddiasıyla Yargılanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lüks rezidansa baskın Suçüstü yakalandılar, hepsi üniversite öğrencisi Lüks rezidansa baskın! Suçüstü yakalandılar, hepsi üniversite öğrencisi
İsveçli köylü güzeli Türkiye’ye geldi, hayatı değişti İsveçli köylü güzeli! Türkiye'ye geldi, hayatı değişti
Bakan Yumaklı görüntüleri paylaştı: Anadolu Parsı bizi yeniden selamladı Bakan Yumaklı görüntüleri paylaştı: Anadolu Parsı bizi yeniden selamladı
Erdoğan’dan Özgür Özel’in erken seçim çıkışa yanıt: Türkiye’yi böyle bir badirenin içine sokmayız Erdoğan'dan Özgür Özel'in erken seçim çıkışa yanıt: Türkiye'yi böyle bir badirenin içine sokmayız
Erdoğan’dan yeni anayasa mesajı: Benim tekrar seçilme veya aday olma gibi bir derdim yok Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı: Benim tekrar seçilme veya aday olma gibi bir derdim yok
İcra müdür yardımcısı ve icra katibi rüşvet alırken suçüstü yakalandı İcra müdür yardımcısı ve icra katibi rüşvet alırken suçüstü yakalandı
Bavulunu bile topladı Yıldız futbolcu Fenerbahçe’den ayrılıyor Bavulunu bile topladı! Yıldız futbolcu Fenerbahçe'den ayrılıyor
İzmir’de icra müdür yardımcısı ve katip rüşvetten gözaltında İzmir'de icra müdür yardımcısı ve katip rüşvetten gözaltında
Kuze Kore’nin en büyük savaş gemisi suya indirildiğinde devrildi Kuze Kore'nin en büyük savaş gemisi suya indirildiğinde devrildi
Oğuz Murat Aci’nin eşinden kayınpederine suçlama: Kazadan 10 gün sonra 5 milyon dolar istedi Oğuz Murat Aci'nin eşinden kayınpederine suçlama: Kazadan 10 gün sonra 5 milyon dolar istedi
Fenerbahçe’ye mi transfer oldu Şanlıurfaspor’dan Ogundu için resmi açıklama Fenerbahçe'ye mi transfer oldu? Şanlıurfaspor'dan Ogundu için resmi açıklama

10:59
20 gün önce anket yapıldı İşte Erdoğan’ın “Aşkım“ dediği İstanbul’da son durum
20 gün önce anket yapıldı! İşte Erdoğan'ın "Aşkım" dediği İstanbul'da son durum
09:56
Zeytinburnu Belediyesi, 10 bin kişinin yaşadığı sitenin bitişiğini atık sahası yaptı
Zeytinburnu Belediyesi, 10 bin kişinin yaşadığı sitenin bitişiğini atık sahası yaptı
09:18
KOBİ’lere 30 milyar liralık yeni destek paketi
KOBİ'lere 30 milyar liralık yeni destek paketi
07:45
TSK’da FETÖ operasyonu 56 asker gözaltında
TSK'da FETÖ operasyonu! 56 asker gözaltında
15:58
Yeni kredi destek paketi geliyor Erdoğan, ’’Bu adımı atmaya mecburuz’’ diyerek duyurdu
Yeni kredi destek paketi geliyor! Erdoğan, ''Bu adımı atmaya mecburuz'' diyerek duyurdu
15:26
Bergüzar Korel tatil sezonunu açtı
Bergüzar Korel tatil sezonunu açtı
15:25
Bomba iddia Aziz Yıldırım ve Ali Koç görüşme halinde
Bomba iddia! Aziz Yıldırım ve Ali Koç görüşme halinde
15:23
Mini etekli hırsız 52 bin liralık mücevher çaldı
Mini etekli hırsız 52 bin liralık mücevher çaldı
15:22
Kameralara yansıyan görüntü mest etti: Keşke her anne böyle olsa
Kameralara yansıyan görüntü mest etti: Keşke her anne böyle olsa
15:11
34 milyonluk vurgun yapan bankacının ifadesi ortaya çıktı: Nişanlım istedi
34 milyonluk vurgun yapan bankacının ifadesi ortaya çıktı: Nişanlım istedi
15:02
Acun Ilıcalı’dan yeni teknik direktör için resmi açıklama
Acun Ilıcalı'dan yeni teknik direktör için resmi açıklama
14:58
Tenis yıldızı, uygunsuz davranışta bulunan kameramana çıkıştı
Tenis yıldızı, uygunsuz davranışta bulunan kameramana çıkıştı
14:57
Çetin Altay, dört yıl önce kaybettiği annesinin ölüm nedenini ilk kez açıkladı
Çetin Altay, dört yıl önce kaybettiği annesinin ölüm nedenini ilk kez açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2025 11:25:41. #7.13#
SON DAKİKA: Avukat Seyithan D. Rüşvet İddiasıyla Yargılanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.