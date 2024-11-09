Avukata Hakaret Eden Sanığa Ceza - Son Dakika
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Avukata Hakaret Eden Sanığa Ceza

Avukata Hakaret Eden Sanığa Ceza

İstanbul'da avukata hakaret eden sanık, mahkemede suçunu belgelerle kanıtlayınca ceza aldı.

09.11.2024 10:51
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İstanbul'da icra takibi başlatan avukata hakaret eden sanık, mahkemeye sunduğu dosyalarda da hakaretleri yazınca suçunu kendi eliyle belgelemiş oldu. Hakim, hakaret dolu beyanları affetmedi.

İstanbul'da avukatlık yapan Buket Nurşah Tekışık, bir dosyadan borçlu olan sanık R.A. için icra takibi başlattı. Bunun üzerine sanık tehdit ve hakaret etmeye başladı. Sanık R.A. davalara sunduğu beyan dosyalarına, "Sahtekar, ahlak vizyonu olmayan, şeytanca davranan, aç gözlü avukat, vicdansız, benimle uğraşmasın burnundan getirmeyi sağlayacağım, hakimliğine ve avukatlığına zarar veririm, kısaca sonu iyi bitmez" şeklinde cümleler yazdı. Tehdit ve hakaretlerin hem yazılı hem de sözlü devam etmesi üzerine Avukat Buket Nurşah Tekışık, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Hazırlanan şikayet dilekçesinde, R.A.'nın geçmiş dava süreçlerinde de Avukat Tekışık'a yönelik asılsız iddialarda bulunarak onurunu zedelemeye çalıştığı, başlayan icra takipleri sırasında da bu tutumunu sürdürdüğü vurgulandı.

İstanbul 38. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanık R.A., "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" ve "tehdit" suçlarını işlediği gerekçesiyle 6 bin 840 TL para cezasına ve 5 ay 18 gün hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın cezası, eski suç kaydı sebebiyle ertelenmezken denetim süresi uygulanmasına karar verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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