Avustralya'da ABD Konsolosluğu'na Saldırı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Avustralya'da ABD Konsolosluğu'na Saldırı

Avustralya'da kimliği belirsiz bir şahıs, ABD'nin Sydney Konsolosluğu'na balyozla saldırdıktan sonra binanın kapısına sprey boyayla kırmızı üçgen çizdi. Saldırganın Filistin destekçisi olduğu belirtilirken, konsolosluk görevlisi saldırı sonucunda herhangi bir personel zarar görmediğini ve operasyonların etkilenmediğini açıkladı. Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ise saldırıyı kınadı ve insanların saygılı bir şekilde siyasi tartışma ve söylemde bulunmaları gerektiğini vurguladı.

10.06.2024 12:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avustralya'da kimliği belirsiz bir şahıs, ABD'nin Sydney Konsolosluğu'na balyozla saldırdıktan sonra binanın kapısına sprey boyayla kırmızı üçgen çizdi.

Avustralya'da ABD konsolosluğu kimliği belirsiz bir şahıs tarafından hedef alındı. Ülkenin en büyük şehri Sydney'deki ABD Konsolosluğu'na yerel saatle 03.00 sıralarında balyozla saldıran Filistin destekçisi şahıs, binanın camlarını kırdıktan sonra sprey boyayla binanın kapısına kırmızı üçgen çizdi. Konsolosluğun 9 penceresinin hasar gördüğünü aktaran polis, "Koyu renk kapüşonlu ve yüzü kapalı bir kişinin küçük bir balyoz taşıdığını gösteren bir kamera görüntüsü elde edildi" ifadelerini kullandı.

Konsolosluk görevlisi ise, saldırıda hiçbir personelin zarar görmediğini ve operasyonların etkilenmediğini belirterek, "Avustralya Federal Polisi ve Yeni Güney Galler Polisi olayı soruşturuyor" diye konuştu.

Olayın ardından açıklama yapan Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, saldırıyı kınadı. Albanese, "İnsanların saygılı bir şekilde siyasi tartışma ve söylemde bulunmaları gerekiyor" dedi. - SİDNEY

Kaynak: İHA

Avustralya, Filistin, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Avustralya'da ABD Konsolosluğu'na Saldırı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:24 İstanbul Kadıköy’de Ambulansın Önü Kesildi, Hasta Göstermek Zorunda Kaldılar İstanbul Kadıköy'de Ambulansın Önü Kesildi, Hasta Göstermek Zorunda Kaldılar
09:04 İadeiziyaret bugün Özel ile görüşecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yıl sonra CHP’ye gidiyor İadeiziyaret bugün! Özel ile görüşecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yıl sonra CHP'ye gidiyor
08:08 Dışişleri Bakanlığı’ndan Gazze’deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım
07:46 Beştepe’deki zirveden çarpıcı detay Erdoğan, Akşener’e “Sizce seçimi neden kaybettik“ diye sormuş Beştepe'deki zirveden çarpıcı detay! Erdoğan, Akşener'e "Sizce seçimi neden kaybettik?" diye sormuş
04:41 Aşırı sağın seçim zaferi Fransa’yı karıştırdı Sokağa inen yüzlerce kişi Macron’a tepki gösterdi Aşırı sağın seçim zaferi Fransa'yı karıştırdı! Sokağa inen yüzlerce kişi Macron'a tepki gösterdi
09:52 Bayram öncesi ikinci el araç piyasası durgunluğunu koruyor Bayram öncesi ikinci el araç piyasası durgunluğunu koruyor
09:51 Fed kararı ve enflasyon verileri öncesi dolar yükselişe geçti Fed kararı ve enflasyon verileri öncesi dolar yükselişe geçti
09:41 Melisa Şenolsun, LCV filmiyle En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’ne layık görüldü Melisa Şenolsun, LCV filmiyle En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'ne layık görüldü
09:38 Herkes onu konuşuyor Ali Koç’un arkasına geçen Yellow’un yaptıklarına bakın Herkes onu konuşuyor! Ali Koç'un arkasına geçen Yellow'un yaptıklarına bakın
09:05 Haber bülteni sunarken depreme yakalandı Haber bülteni sunarken depreme yakalandı
08:53 Mert Günok’tan maç sonu yorumu: Bunlar bahane değil Mert Günok'tan maç sonu yorumu: Bunlar bahane değil
08:53 Survivor All Star’da ilk finalist Batuhan oldu Survivor All Star'da ilk finalist Batuhan oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2024 10:22:41. #1.13#
SON DAKİKA: Avustralya'da ABD Konsolosluğu'na Saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement