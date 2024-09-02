Avustralya'da Kreş Çalışanı Pedofili 60 Kız Çocuğuna Cinsel İstismardan Suçlu Bulundu - Son Dakika
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Avustralya'da Kreş Çalışanı Pedofili 60 Kız Çocuğuna Cinsel İstismardan Suçlu Bulundu

Avustralya'da bir kreş çalışanı olan Ashley Paul Griffith, 60 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmaktan suçlu bulundu. Griffith'in çocuklara yönelik istismarları 2003-2022 yılları arasında Avustralya ve İtalya'da gerçekleşti.

02.09.2024 11:28
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Avustralya'da pedofili Ashley Paul Griffith, kreşte çalıştığı sırada 60 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmaktan suçlu bulundu.

Avustralya cinsel istismar davasıyla sarsıldı. Kreşlerde çocuk bakıcısı olarak çalışan 46 yaşındaki Ashley Paul Griffith, çocuklara cinsel istismarda bulunduğunu kabul etti. Brisbane Bölge Mahkemesinde görülen davada 307 suçlama yöneltilen Griffith, Avustralya ve İtalya'da çoğunluğu 12 yaşın altında 60 kız çocuğuna istismarda bulunması nedeniyle mahkeme tarafından suçlu bulundu.

Griffith Ağustos 2022'de çocuk istismarı içerikleri ürettiği gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alınmıştı. Bir yıl sonra ise Griffith'in 2003 ile 2022 yılları arasında Avustralya'nın on iki farklı bölgesinde ve İtalya'nın Pisa kentinde 91 çocuğa karşı bin 623 suç işlediği tespit edilmişti. Dava sürecinde Griffith'in hakkındaki suçlamaların bir kısmı düşürülmüştü. Şu anda gözaltında olan Griffith'in alacağı ceza sonraki bir tarihte belirlenecek. - BRISBANE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Avustralya'da Kreş Çalışanı Pedofili 60 Kız Çocuğuna Cinsel İstismardan Suçlu Bulundu - Son Dakika

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