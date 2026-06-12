Parkta ayağı sıkışan çocuk kurtarıldı

Gaziantep'te parkta oyun oynarken ayağı oyun grubuna sıkışan kız çocuğu itfaiye ekiplerince kurtarıldı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Şehitkamil ilçesi Kayaönü Mahallesi Nuri Maviş Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, parkta oyun oynayan kız çocuğunu ayağı oyun grubundaki merdivenlerin arasına sıkıştı. Küçük çocuk, çevredeki vatandaşların müdahalesine rağmen kurtarılamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Adrese gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu küçük kız çocuğu kurtarıldı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sağlık ekiplerince muayenesi yapılan çocuğun herhangi bir yaralanmasının olmadığı belirlendi. - GAZİANTEP