Aybüke Pusat çağrıları yapılan Tolga Sarıtaş'tan şaşırtan hamle - Son Dakika
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Aybüke Pusat çağrıları yapılan Tolga Sarıtaş'tan şaşırtan hamle

Aybüke Pusat çağrıları yapılan Tolga Sarıtaş\'tan şaşırtan hamle

Oyuncu Aybüke Pusat, boykot çağrısına destek verdiği için Teşkilat dizisinden kovuldu. Bu durum sonrası Pusat'ın rol arkadaşı Tolga Sarıtaş'a da ''Sen de diziden ayrıl'' çağrıları yapıldı. Sarıtaş ise bu yorumların ardından sosyal medya hesabındaki fotoğrafları yoruma kapattı.

03.04.2025 09:27
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CHP, bazı markalara boykot başlatmıştı. Hafta sonu da vatandaşlar sosyal medyada "2 Nisan'da tüm tüketimi durdur" çağrısı yapmıştı. Boykot kısa sürede gündem olurken, İstanbul başsavcılığı çağrıyı yayanlara soruşturma başlatmıştı. Boykota, Teşkilat dizisinde oynayan Aybüke Pusat da destek vermişti. Oyuncu çağrıyı Instagram hesabından paylaşmış, sonrasında silmiş, buna karşılık diziden gönderilmesi istenmişti.

AYBÜKE PUSAT DİZİDEN ÇIKARILDI

TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı X'teki açıklamasında boykotu "Siyasi bir grubun politik amaçları için sahaya sürdüğü bir çağrı" olarak niteledi ve "buna alet olmanın TRT'nin ilkelerine, kamu yayıncılığı anlayışına ve mesleki profesyonelliğe açıkça aykırılık teşkil ettiğini" ifade etti.

Açıklamanın devamındaysa şöyle dendi: "Bu bağlamda TRT1'de yayınlanan Teşkilat dizisinde rol alan bir oyuncunun paylaşımları TRT'nin kurumsal ilkeleri ile asla bağdaşmamaktadır. Teşkilat dizisi izleyicilerini de hayal kırıklığına uğratan paylaşımlar nedeniyle söz konusu kişi diziden çıkarılmıştır. Dizinin stok bölümleri çekilmiş olmasına rağmen, dizinin senaryosunda revizeye gidilecektir. Benzeri durumlar için de gerekli adımların atılacağından kimsenin şüphesi olmasın."

TOLGA SARITAŞ'A MESAJ YAĞDI

Aybüke Pusat'ın Teşkilat dizisinden kovulması sonrası Pusat'ın rol arkadaşı Tolga Sarıtaş'a mesaj yağdı. Sarıtaş'ın tüm paylaşımlarına "Destek ol", "Gerekirse sen de ayrıl", "Sessiz kalman doğru değil", "Aybüke'ye destek çıkmak zorundasın" yorumları yağdı.

PAYLAŞIMLARINI YORUMA KAPATTI

Tolga Sarıtaş ise bu yorumlar karşısında sessizliğini korurken şaşırtan bir hamlede bulundu. Tolga Sarıtaş yağan yorumlar sonrası sosyal medya hesabındaki fotoğraflarda yorumları kısıtladı.

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Son Dakika 3.Sayfa Aybüke Pusat çağrıları yapılan Tolga Sarıtaş'tan şaşırtan hamle - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • aragorn:
    TOLGA ADAMDIR GAZA GELMEZ 81 41 Yanıtla
  • Kasım Ömeroğlu:
    Adam. 57 38 Yanıtla
  • stanciu george:
    neden ayrılacak yada neden sacma sapan bır eylem ıcıne gırecek hukumete karsı olmasını gerektırecek ne var onu anlatın kansızlık yapmayın 2 nısan da ınadına alıs verıs yaptım ıhtıyacım olmayan bır suur sey aldım devletımın yanındayım haın degılım 60 24 Yanıtla
  • 138209:
    Tolga saritas adamdır candır 53 29 Yanıtla
  • Oğuz Yaban:
    Bu akepeliler parayı çok seviyor ayrılmaz tabiki ... 16 50 Yanıtla
  • Mehmet Yavuz:
    NASIL BİR KAFA SİZDE Kİ, DESTEKLEMEK ZORUNDA Mİ? AYRICA KAZANACAĞI PARAYI SİZ ÇALDIĞINIZ PARADAN Mİ VERECEKSİNİZ ? 44 11 Yanıtla
  • Ahmet Çak:
    Tolga sarıtaş öğle ğıçı başı oynayan bir vatan evladı değil bu bilinsin 15 4 Yanıtla
  • Kzk :
    Adam niye durdur yere işinden olsun 0 0 Yanıtla
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